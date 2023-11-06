1 ليو روماني إلى شيكل إسرائيلي جديد

تحويل RON إلى ILS بسعر الصرف الحقيقي

1 ron
0.84 ils

1.00000 RON = 0.83923 ILS

Mid-market exchange rate at 14:31
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أعلى العملات

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1USD10.930851.36651.537990.8065821.349850.898183.2112
1EUR1.074311.468031.652260.866651.450140.964889.3938
1CAD0.7317970.68118511.125490.5902540.9878160.65722660.8937
1AUD0.65020.6052310.88849810.5244390.8776720.58394554.1039

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى شيكل إسرائيلي جديد

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ILS في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى ILS وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل Romanian Leu / Israeli New Sheqel
1 RON0.83923 ILS
5 RON4.19616 ILS
10 RON8.39233 ILS
20 RON16.78466 ILS
50 RON41.96165 ILS
100 RON83.92330 ILS
250 RON209.80825 ILS
500 RON419.61650 ILS
1000 RON839.23300 ILS
2000 RON1678.46600 ILS
5000 RON4196.16500 ILS
10000 RON8392.33000 ILS
معدلات التحويل Israeli New Sheqel / Romanian Leu
1 ILS1.19156 RON
5 ILS5.95780 RON
10 ILS11.91560 RON
20 ILS23.83120 RON
50 ILS59.57800 RON
100 ILS119.15600 RON
250 ILS297.89000 RON
500 ILS595.78000 RON
1000 ILS1191.56000 RON
2000 ILS2383.12000 RON
5000 ILS5957.80000 RON
10000 ILS11915.60000 RON