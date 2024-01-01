2.000 Moldova leyinden Rumen leyine

Reel döviz kuru ile MDL → RON çevirin

2.000 mdl
523,42 ron

1,000L MDL = 0,2617L RON

16:54 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → RON çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → RONSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,26170,2630
Düşük0,25730,2573
Ortalama0,25870,2601
Değişim0.64%-0.02%
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1 MDL → RON istatistikleri

MDL → RON kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2617, en düşük 0,2573 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2587 oldu. MDL → RON kurundaki değişiklik 0.64 değerindeydi.

MDL → RON kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2630, en düşük 0,2573 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,2601 oldu. MDL → RON kurundaki değişiklik -0.02 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,221,3861,53683,7661,6791,337
1 GBP1,275123,2381,7671,959106,8392,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5980,0920,073
1 CAD0,7220,56613,14811,10960,4481,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Rumen leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RON seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → RON kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rumen Leyi
1 MDL0,26171 RON
5 MDL1,30855 RON
10 MDL2,61709 RON
20 MDL5,23418 RON
50 MDL13,08545 RON
100 MDL26,17090 RON
250 MDL65,42725 RON
500 MDL130,85450 RON
1000 MDL261,70900 RON
2000 MDL523,41800 RON
5000 MDL1.308,54500 RON
10000 MDL2.617,09000 RON
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moldova Leyi
1 RON3,82104 MDL
5 RON19,10520 MDL
10 RON38,21040 MDL
20 RON76,42080 MDL
50 RON191,05200 MDL
100 RON382,10400 MDL
250 RON955,26000 MDL
500 RON1.910,52000 MDL
1000 RON3.821,04000 MDL
2000 RON7.642,08000 MDL
5000 RON19.105,20000 MDL
10000 RON38.210,40000 MDL