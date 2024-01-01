bin Romanya leyinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile RON → MDL çevirin

1,000L RON = 3,859L MDL

23:27 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RON → MDL çevrim grafiği

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Birkaç saniye önce güncellendi
Reel piyasa kuru

Reel piyasa kurunu kullanıyoruz ve ücretleri gizlemek için gizli fiyat artışları eklemiyoruz.Daha fazla bilgi edinin

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MDL
1 RON → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek3,91903,9242
Düşük3,81343,8134
Ortalama3,86633,8729
Değişim-0.36%-1.20%
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1 RON → MDL istatistikleri

RON → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 3,9190, en düşük 3,8134 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 3,8663 oldu. RON → MDL kurundaki değişiklik -0.36 değerindeydi.

RON → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 3,9242, en düşük 3,8134 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 3,8729 oldu. RON → MDL kurundaki değişiklik -1.20 değerindeydi.

Piyasa kuru takibiRON - MDL tablosunu görüntüle

Popüler para birimleri

 USDEURCADAUDGBPSGDCHFINR
1 USD10,9441,4021,5370,7891,3390,88384,402
1 EUR1,05911,4851,6290,8361,4180,93689,42
1 CAD0,7130,67311,0970,5630,9550,6360,203
1 AUD0,650,6140,91210,5130,8710,57454,899

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Romanya leyinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RON ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RON → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rumen leyi için en iyi döviz çiftleri

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RON → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rumen Leyi / Moldova Leyi
1 RON3,85926 MDL
5 RON19,29630 MDL
10 RON38,59260 MDL
20 RON77,18520 MDL
50 RON192,96300 MDL
100 RON385,92600 MDL
250 RON964,81500 MDL
500 RON1.929,63000 MDL
1000 RON3.859,26000 MDL
2000 RON7.718,52000 MDL
5000 RON19.296,30000 MDL
10000 RON38.592,60000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rumen Leyi
1 MDL0,25912 RON
5 MDL1,29559 RON
10 MDL2,59117 RON
20 MDL5,18234 RON
50 MDL12,95585 RON
100 MDL25,91170 RON
250 MDL64,77925 RON
500 MDL129,55850 RON
1000 MDL259,11700 RON
2000 MDL518,23400 RON
5000 MDL1.295,58500 RON
10000 MDL2.591,17000 RON