ألف ليو روماني إلى ليو مولدوفي

تحويل RON إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ ron
٣٬٨٦٣٫٢٦ mdl

1.00000 RON = 3.86326 MDL

Mid-market exchange rate at 15:01
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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86671.07489.3671.467941.652560.964218.8159
1GBP1.153811.2391103.1051.69361.90661.112521.7084
1USD0.93110.807037183.20951.36681.53870.8977517.5195
1INR0.01118980.009698860.012017910.0164260.01849190.0107890.210547

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ليو روماني إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار RON في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل RON الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Romanian Leu / مولدوفى Leu
1 RON3.86326 MDL
5 RON19.31630 MDL
10 RON38.63260 MDL
20 RON77.26520 MDL
50 RON193.16300 MDL
100 RON386.32600 MDL
250 RON965.81500 MDL
500 RON1931.63000 MDL
1000 RON3863.26000 MDL
2000 RON7726.52000 MDL
5000 RON19316.30000 MDL
10000 RON38632.60000 MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / Romanian Leu
1 MDL0.25885 RON
5 MDL1.29425 RON
10 MDL2.58849 RON
20 MDL5.17698 RON
50 MDL12.94245 RON
100 MDL25.88490 RON
250 MDL64.71225 RON
500 MDL129.42450 RON
1000 MDL258.84900 RON
2000 MDL517.69800 RON
5000 MDL1294.24500 RON
10000 MDL2588.49000 RON