250 Singapur dolarından Moldova leyine

Reel döviz kuru ile SGD → MDL çevirin

250 sgd
3.330,48 mdl

1,000S$ SGD = 13,32L MDL

19:58 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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SGD → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 SGD → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek13,321913,3219
Düşük13,093512,9794
Ortalama13,170913,1166
Değişim1.30%1.86%
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1 SGD → MDL istatistikleri

SGD → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 13,3219, en düşük 13,0935 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 13,1709 oldu. SGD → MDL kurundaki değişiklik 1.30 değerindeydi.

SGD → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 13,3219, en düşük 12,9794 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 13,1166 oldu. SGD → MDL kurundaki değişiklik 1.86 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDIDREURAUDGBPINRCNYMYR
1 USD116.2000,9161,5340,78183,7947,1694,492
1 IDR010000,00500
1 EUR1,09117.679,111,6740,85291,4457,8244,902
1 AUD0,65210.563,20,59710,50954,6384,6752,929

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Singapur dolarından Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak SGD ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut SGD → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Singapur doları için en iyi döviz çiftleri

SGD → USD

SGD → IDR

SGD → EUR

SGD → AUD

SGD → GBP

SGD → INR

SGD → CNY

SGD → MYR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Singapur Doları / Moldova Leyi
1 SGD13,32190 MDL
5 SGD66,60950 MDL
10 SGD133,21900 MDL
20 SGD266,43800 MDL
50 SGD666,09500 MDL
100 SGD1.332,19000 MDL
250 SGD3.330,47500 MDL
500 SGD6.660,95000 MDL
1000 SGD13.321,90000 MDL
2000 SGD26.643,80000 MDL
5000 SGD66.609,50000 MDL
10000 SGD133.219,00000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Singapur Doları
1 MDL0,07506 SGD
5 MDL0,37532 SGD
10 MDL0,75064 SGD
20 MDL1,50129 SGD
50 MDL3,75322 SGD
100 MDL7,50644 SGD
250 MDL18,76610 SGD
500 MDL37,53220 SGD
1000 MDL75,06440 SGD
2000 MDL150,12880 SGD
5000 MDL375,32200 SGD
10000 MDL750,64400 SGD