50 Moldova leyinden Singapur dolarına

Reel döviz kuru ile MDL → SGD çevirin

50 mdl
3,79 sgd

1,000L MDL = 0,07583S$ SGD

17:01 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → SGD çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → SGDSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,07640,0770
Düşük0,07560,0756
Ortalama0,07600,0763
Değişim-0.42%-0.82%
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1 MDL → SGD istatistikleri

MDL → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0764, en düşük 0,0756 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0760 oldu. MDL → SGD kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.

MDL → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0770, en düşük 0,0756 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0763 oldu. MDL → SGD kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2291,3861,53683,7631,6791,337
1 GBP1,275123,2481,7671,959106,8282,1411,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15611,10860,4511,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

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MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Singapur Doları
1 MDL0,07583 SGD
5 MDL0,37917 SGD
10 MDL0,75834 SGD
20 MDL1,51667 SGD
50 MDL3,79169 SGD
100 MDL7,58337 SGD
250 MDL18,95843 SGD
500 MDL37,91685 SGD
1000 MDL75,83370 SGD
2000 MDL151,66740 SGD
5000 MDL379,16850 SGD
10000 MDL758,33700 SGD
Çevrim kurları Singapur Doları / Moldova Leyi
1 SGD13,18670 MDL
5 SGD65,93350 MDL
10 SGD131,86700 MDL
20 SGD263,73400 MDL
50 SGD659,33500 MDL
100 SGD1.318,67000 MDL
250 SGD3.296,67500 MDL
500 SGD6.593,35000 MDL
1000 SGD13.186,70000 MDL
2000 SGD26.373,40000 MDL
5000 SGD65.933,50000 MDL
10000 SGD131.867,00000 MDL