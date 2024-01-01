500 Moldova leyinden Singapur dolarına
Reel döviz kuru ile MDL → SGD çevirin
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|1 MDL → SGD
|Son 30 gün
|Son 90 gün
|Yüksek
|0,0764
|0,0770
|Düşük
|0,0756
|0,0756
|Ortalama
|0,0760
|0,0763
|Değişim
|-0.42%
|-0.82%
|Tüm geçmişi görüntüleyin
1 MDL → SGD istatistikleri
MDL → SGD kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,0764, en düşük 0,0756 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,0760 oldu. MDL → SGD kurundaki değişiklik -0.42 değerindeydi.
MDL → SGD kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,0770, en düşük 0,0756 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,0763 oldu. MDL → SGD kurundaki değişiklik -0.82 değerindeydi.
Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.
Moldova leyinden Singapur dolarına para çevrimi nasıl yapılır
- 1
Tutarı girin
Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.
- 2
Para birimlerinizi seçin
İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak SGD seçmek için açılır menüyü tıklayın.
- 3
Bu kadar
Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → SGD kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.
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- ABD Doları
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- İsviçre Frangı
- Japon Yeni
- Kanada Doları
- Macar Forinti
- Malezya Ringiti
- Norveç Kronu
- Polonya Zlotisi
- Rumen Leyi
- Türk Lirası
- Yeni İsrail Şekeli
- Yeni Zelanda Doları
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|Çevrim kurları Singapur Doları / Moldova Leyi
|1 SGD
|13,18720 MDL
|5 SGD
|65,93600 MDL
|10 SGD
|131,87200 MDL
|20 SGD
|263,74400 MDL
|50 SGD
|659,36000 MDL
|100 SGD
|1.318,72000 MDL
|250 SGD
|3.296,80000 MDL
|500 SGD
|6.593,60000 MDL
|1000 SGD
|13.187,20000 MDL
|2000 SGD
|26.374,40000 MDL
|5000 SGD
|65.936,00000 MDL
|10000 SGD
|131.872,00000 MDL