500 Moldova leyinden Norveç kronuna

Reel döviz kuru ile MDL → NOK çevirin

500 mdl
309,79 nok

1,000L MDL = 0,6196kr NOK

16:42 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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MDL → NOK çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 MDL → NOKSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,62300,6230
Düşük0,59160,5909
Ortalama0,61010,6054
Değişim3.41%0.59%
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1 MDL → NOK istatistikleri

MDL → NOK kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,6230, en düşük 0,5916 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,6101 oldu. MDL → NOK kurundaki değişiklik 3.41 değerindeydi.

MDL → NOK kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,6230, en düşük 0,5909 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,6054 oldu. MDL → NOK kurundaki değişiklik 0.59 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2281,3851,53683,7511,6791,337
1 GBP1,276123,2531,7671,959106,8422,1421,705
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5950,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15711,10860,4511,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Moldova leyinden Norveç kronuna para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak NOK seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → NOK kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

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MDL → NZD

MDL → SGD

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Norveç Kronu
1 MDL0,61959 NOK
5 MDL3,09794 NOK
10 MDL6,19589 NOK
20 MDL12,39178 NOK
50 MDL30,97945 NOK
100 MDL61,95890 NOK
250 MDL154,89725 NOK
500 MDL309,79450 NOK
1000 MDL619,58900 NOK
2000 MDL1.239,17800 NOK
5000 MDL3.097,94500 NOK
10000 MDL6.195,89000 NOK
Çevrim kurları Norveç Kronu / Moldova Leyi
1 NOK1,61397 MDL
5 NOK8,06985 MDL
10 NOK16,13970 MDL
20 NOK32,27940 MDL
50 NOK80,69850 MDL
100 NOK161,39700 MDL
250 NOK403,49250 MDL
500 NOK806,98500 MDL
1000 NOK1.613,97000 MDL
2000 NOK3.227,94000 MDL
5000 NOK8.069,85000 MDL
10000 NOK16.139,70000 MDL