20 Norveç kronundan Moldova leyine

Reel döviz kuru ile NOK → MDL çevirin

20 nok
34,01 mdl

1.00000 NOK = 1.70049 MDL

20:58 UTC'deki reel piyasa kuru
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NOK → MDL çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 1 NOK → 0 MDL
Reel piyasa kuru

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Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86641.057587.80951.435931.643740.9674518.4173
1GBP1.154211.2204101.3361.657121.896951.1166321.2544
1USD0.94560.819403183.0351.357851.554360.9149517.4159
1INR0.01138830.009868170.012043110.01635270.01871940.01101880.209742

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Norveç kronundan Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak NOK ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut NOK → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Top currency pairings for Norveç kronu

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NOK → DKK

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plane
Çevrim kurları Norveç Kronu / Moldova Leyi
1 NOK1.70049 MDL
5 NOK8.50245 MDL
10 NOK17.00490 MDL
20 NOK34.00980 MDL
50 NOK85.02450 MDL
100 NOK170.04900 MDL
250 NOK425.12250 MDL
500 NOK850.24500 MDL
1000 NOK1700.49000 MDL
2000 NOK3400.98000 MDL
5000 NOK8502.45000 MDL
10000 NOK17004.90000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Norveç Kronu
1 MDL0.58807 NOK
5 MDL2.94033 NOK
10 MDL5.88066 NOK
20 MDL11.76132 NOK
50 MDL29.40330 NOK
100 MDL58.80660 NOK
250 MDL147.01650 NOK
500 MDL294.03300 NOK
1000 MDL588.06600 NOK
2000 MDL1176.13200 NOK
5000 MDL2940.33000 NOK
10000 MDL5880.66000 NOK