50 الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو مولدوفي

تحويل CZK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

50 czk
38.16 mdl

Kč1.000 CZK = L0.7632 MDL

Mid-market exchange rate at 21:35
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CZK إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.084.30791.78236.6820.946
1 USD0.91510.7831,370.363.93983.95733.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.45.029107.1842.8361.105
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / مولدوفى Leu
1 CZK٠٫٧٦٣١٦ MDL
5 CZK٣٫٨١٥٧٩ MDL
10 CZK٧٫٦٣١٥٧ MDL
20 CZK١٥٫٢٦٣١٤ MDL
50 CZK٣٨٫١٥٧٨٥ MDL
100 CZK٧٦٫٣١٥٧٠ MDL
250 CZK١٩٠٫٧٨٩٢٥ MDL
500 CZK٣٨١٫٥٧٨٥٠ MDL
1000 CZK٧٦٣٫١٥٧٠٠ MDL
2000 CZK١٬٥٢٦٫٣١٤٠٠ MDL
5000 CZK٣٬٨١٥٫٧٨٥٠٠ MDL
10000 CZK٧٬٦٣١٫٥٧٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MDL١٫٣١٠٣٥ CZK
5 MDL٦٫٥٥١٧٥ CZK
10 MDL١٣٫١٠٣٥٠ CZK
20 MDL٢٦٫٢٠٧٠٠ CZK
50 MDL٦٥٫٥١٧٥٠ CZK
100 MDL١٣١٫٠٣٥٠٠ CZK
250 MDL٣٢٧٫٥٨٧٥٠ CZK
500 MDL٦٥٥٫١٧٥٠٠ CZK
1000 MDL١٬٣١٠٫٣٥٠٠٠ CZK
2000 MDL٢٬٦٢٠٫٧٠٠٠٠ CZK
5000 MDL٦٬٥٥١٫٧٥٠٠٠ CZK
10000 MDL١٣٬١٠٣٫٥٠٠٠٠ CZK