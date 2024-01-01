10 آلاف الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو مولدوفي

تحويل CZK إلى MDL بسعر الصرف الحقيقي

10,000 czk
7,630.41 mdl

Kč1.000 CZK = L0.7630 MDL

Mid-market exchange rate at 21:34
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CZK إلى MDL مخطط التحويل

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سعر الصرف الفعلي

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أعلى العملات

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11.0930.8561,498.064.30691.79136.6840.946
1 USD0.91510.7831,370.283.93983.96233.5550.865
1 GBP1.1681.27711,749.165.029107.17742.8331.104
1 KRW0.0010.0010.00110.0030.0610.0240.001

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل الجمهورية التشيكية كوروناس إلى ليو مولدوفي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار CZK في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MDL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل CZK الحالي إلى MDL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الجمهورية التشيكية كورونا / مولدوفى Leu
1 CZK٠٫٧٦٣٠٤ MDL
5 CZK٣٫٨١٥٢٠ MDL
10 CZK٧٫٦٣٠٤١ MDL
20 CZK١٥٫٢٦٠٨٢ MDL
50 CZK٣٨٫١٥٢٠٥ MDL
100 CZK٧٦٫٣٠٤١٠ MDL
250 CZK١٩٠٫٧٦٠٢٥ MDL
500 CZK٣٨١٫٥٢٠٥٠ MDL
1000 CZK٧٦٣٫٠٤١٠٠ MDL
2000 CZK١٬٥٢٦٫٠٨٢٠٠ MDL
5000 CZK٣٬٨١٥٫٢٠٥٠٠ MDL
10000 CZK٧٬٦٣٠٫٤١٠٠٠ MDL
معدلات التحويل مولدوفى Leu / الجمهورية التشيكية كورونا
1 MDL١٫٣١٠٥٥ CZK
5 MDL٦٫٥٥٢٧٥ CZK
10 MDL١٣٫١٠٥٥٠ CZK
20 MDL٢٦٫٢١١٠٠ CZK
50 MDL٦٥٫٥٢٧٥٠ CZK
100 MDL١٣١٫٠٥٥٠٠ CZK
250 MDL٣٢٧٫٦٣٧٥٠ CZK
500 MDL٦٥٥٫٢٧٥٠٠ CZK
1000 MDL١٬٣١٠٫٥٥٠٠٠ CZK
2000 MDL٢٬٦٢١٫١٠٠٠٠ CZK
5000 MDL٦٬٥٥٢٫٧٥٠٠٠ CZK
10000 MDL١٣٬١٠٥٫٥٠٠٠٠ CZK