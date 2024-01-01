австралийский доллар молдавские леи История изменения обменного курса
Добро пожаловать в исторический обзор обменного курса австралийский доллар молдавские леи. Это сводная страница австралийский доллар (AUD) молдавские леи (MDL) с историей изменения обменного курса, в которой представлены исторические данные AUD и MDL за 5 лет с 08-11-2019 по 08-11-2024.
Мы не можем отправлять деньги между этими валютами
Мы работаем над этим. Подпишитесь, чтобы получить уведомление, когда переводы этих валют станут возможны.
График изменения обменного курса AUD к MDL
1 AUD = 11,74020 MDL
0
В ожидании лучшего обменного курса?
Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.
История обменного курса австралийский доллар–молдавские леи
Обменный курс австралийских доллара/молдавские леи сейчас составляет 11,740, отражая изменение в размере -1.374% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.371% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/молдавские леи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 11,941, и минимумом, равным 11,597, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.028%.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в молдавские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MDL из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MDL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)
- Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
- Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
- Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.