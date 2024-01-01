История обменного курса австралийский доллар–молдавские леи

Обменный курс австралийских доллара/молдавские леи сейчас составляет 11,740, отражая изменение в размере -1.374% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.371% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/молдавские леи колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 11,941, и минимумом, равным 11,597, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.028%.