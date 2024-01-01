澳元兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，澳元兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為11.589，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，澳元的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-1.631%。

在過去一星期，澳元兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在21-07-2024高見11.807，並在25-07-2024低見11.575。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.779%。