Rus rublesinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile RUB → MDL çevirin

1.000 rub
192,61 mdl

1.00000 RUB = 0.19261 MDL

18:42 UTC'deki reel piyasa kuru
Döviz kurunu takip edin
Wise

Yurt dışında gizli ücretler olmadan para harcayın

Loading

Popüler para birimleri

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10.854951.077289.40521.451261.651260.9468718.3623
1 GBP1.1696611.25995104.5731.697471.93141.1075221.4775
1 USD0.928350.793682182.99781.347251.532920.87917.0463
1 INR0.0111850.009562690.012048510.01623240.01846940.01059060.205383

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Rus rublesinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Miktarınızı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

RUB → EUR

RUB → CAD

RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Moldova Leyi
1 RUB0.19261 MDL
5 RUB0.96306 MDL
10 RUB1.92612 MDL
20 RUB3.85224 MDL
50 RUB9.63060 MDL
100 RUB19.26120 MDL
250 RUB48.15300 MDL
500 RUB96.30600 MDL
1000 RUB192.61200 MDL
2000 RUB385.22400 MDL
5000 RUB963.06000 MDL
10000 RUB1926.12000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rus Rublesi
1 MDL5.19177 RUB
5 MDL25.95885 RUB
10 MDL51.91770 RUB
20 MDL103.83540 RUB
50 MDL259.58850 RUB
100 MDL519.17700 RUB
250 MDL1297.94250 RUB
500 MDL2595.88500 RUB
1000 MDL5191.77000 RUB
2000 MDL10383.54000 RUB
5000 MDL25958.85000 RUB
10000 MDL51917.70000 RUB