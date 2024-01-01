10 bin Rus rublesinden Moldova leyine

Reel döviz kuru ile RUB → MDL çevirin

10.000 rub
2.068,29 mdl

1,000руб RUB = 0,2068L MDL

20:14 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
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RUB → MDL çevrim grafiği

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Reel piyasa kuru

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1 RUB → MDLSon 30 günSon 90 gün
Yüksek0,20850,2128
Düşük0,19930,1909
Ortalama0,20250,1994
Değişim2.86%7.19%
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1 RUB → MDL istatistikleri

RUB → MDL kurunun performansı son 30 günde en yüksek 0,2085, en düşük 0,1993 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 0,2025 oldu. RUB → MDL kurundaki değişiklik 2.86 değerindeydi.

RUB → MDL kurunun performansı son 90 günde en yüksek 0,2128, en düşük 0,1909 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 0,1994 oldu. RUB → MDL kurundaki değişiklik 7.19 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDEURCADCNYGBPAUDSGDINR
1 USD10,9271,3877,2320,7861,5371,33783,744
1 EUR1,07911,4967,8060,8491,6591,44290,38
1 CAD0,7210,66815,2160,5671,1080,96460,397
1 CNY0,1380,1280,19210,1090,2130,18511,579

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

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Rus rublesinden Moldova leyine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak RUB ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak MDL seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut RUB → MDL kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Rus rublesi için en iyi döviz çiftleri

RUB → USD

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RUB → CNY

RUB → GBP

RUB → AUD

RUB → SGD

RUB → INR

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Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Rus Rublesi / Moldova Leyi
1 RUB0,20683 MDL
5 RUB1,03415 MDL
10 RUB2,06829 MDL
20 RUB4,13658 MDL
50 RUB10,34145 MDL
100 RUB20,68290 MDL
250 RUB51,70725 MDL
500 RUB103,41450 MDL
1000 RUB206,82900 MDL
2000 RUB413,65800 MDL
5000 RUB1.034,14500 MDL
10000 RUB2.068,29000 MDL
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rus Rublesi
1 MDL4,83492 RUB
5 MDL24,17460 RUB
10 MDL48,34920 RUB
20 MDL96,69840 RUB
50 MDL241,74600 RUB
100 MDL483,49200 RUB
250 MDL1.208,73000 RUB
500 MDL2.417,46000 RUB
1000 MDL4.834,92000 RUB
2000 MDL9.669,84000 RUB
5000 MDL24.174,60000 RUB
10000 MDL48.349,20000 RUB