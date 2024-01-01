2.000 Moldova leyinden Rus rublesine

Reel döviz kuru ile MDL → RUB çevirin

2.000 mdl
9.708,18 rub

1,000L MDL = 4,854руб RUB

14:53 itibarıyla reel piyasa döviz kuru
Döviz kurunu takip edin

Bu para birimleri arasında para gönderemiyoruz

Bunun üzerinde çalışıyoruz. Haber almak için kaydolun ve en kısa zamanda size haber verelim.

Mümkün olduğunda bildirim alın

MDL → RUB çevrim grafiği

Bir dakika öncesi itibariyle 0
Reel piyasa kuru

Daha iyi bir kur mu bekliyorsunuz?

Şimdi bir bildirim ayarlayın ve kur daha iyi olduğunda size haber verelim. Ayrıca günlük özetlerimizle en yeni haberlerimizi asla kaçırmazsınız.

1 MDL → RUBSon 30 günSon 90 gün
Yüksek5,01805,2383
Düşük4,79684,6989
Ortalama4,94195,0217
Değişim-1.59%-6.34%
Tüm geçmişi görüntüleyin

1 MDL → RUB istatistikleri

MDL → RUB kurunun performansı son 30 günde en yüksek 5,0180, en düşük 4,7968 değerlerini gördü. 30 günlük ortalama 4,9419 oldu. MDL → RUB kurundaki değişiklik -1.59 değerindeydi.

MDL → RUB kurunun performansı son 90 günde en yüksek 5,2383, en düşük 4,6989 değerlerini gördü. 90 günlük ortalama 5,0217 oldu. MDL → RUB kurundaki değişiklik -6.34 değerindeydi.

Piyasa kuru takibi

Popüler para birimleri

 USDGBPZARCADAUDINRNZDSGD
1 USD10,78418,2281,3861,53683,7671,6791,337
1 GBP1,275123,2481,7671,959106,8412,1421,706
1 ZAR0,0550,04310,0760,0844,5960,0920,073
1 CAD0,7220,56613,15411,10960,4491,2120,965

Kötü döviz kurlarına dikkat edin. Bankalar ve geleneksel döviz sağlayıcılar genellikle döviz kuruna fiyat koyarak size ek masraf çıkarırlar. Akıllı teknolojimiz demek oluyor ki; biz daha verimliyiz. Yani siz mükemmel bir kur ile döviz alırsınız. Her zaman.

Döviz kurlarını karşılaştırın

Moldova leyinden Rus rublesine para çevrimi nasıl yapılır

  • 1

    Tutarı girin

    Ne kadar çevirmek istediğinizi kutuya yazmanız yeterlidir.

  • 2

    Para birimlerinizi seçin

    İlk açılır menüde çevirmek istediğiniz para birimi olarak MDL ve ikinci açılır menüde çevrilmesini istediğiniz para birimi olarak RUB seçmek için açılır menüyü tıklayın.

  • 3

    Bu kadar

    Para birimi dönüştürücümüz size mevcut MDL → RUB kurunu ve kurun geçen gün, hafta veya ay içinde nasıl değiştiğini gösterir.

Moldova leyi için en iyi döviz çiftleri

MDL → USD

MDL → GBP

MDL → ZAR

MDL → CAD

MDL → AUD

MDL → INR

MDL → NZD

MDL → SGD

Dönüştürücünün kaynak para birimini değiştir

Bankanıza fazla para mı ödüyorsunuz?

Bankalar genellikle ücretsiz veya düşük maliyetli para transferi reklamları yapar ama döviz kuruna gizli bir fark ekler. Wise size gerçek döviz kurunu verir; böylece uluslararası para transferlerinizde büyük tasarruflar edersiniz.

Bizi bankanız ile karşılaştırınWise ile para gönderin

Para Birimi Dönüştürücü uygulamamızı indirin

Kullanıcılarımızın sevdiği özellikler:
  • Canlı döviz kurlarını ücretsiz ve reklamsız takip edin.
  • En iyi para transferi sağlayıcılarını karşılaştırın.
  • Son bir gün veya son 500 gün içinde oranların nasıl değiştiğini görün.
Sık kullandığınız veya sadece takip etmek istediğiniz para birimlerini kolay erişim için favorilerinize ekleyin. Pound, dolar, peso; hepsi bir arada.
Apple App Store'dan indirinGoogle Play Store'dan indirin
Para Birimi Dönüştürücü bir döviz ticareti platformu değildir, yalnızca döviz kuru bilgilendirme ve haber uygulamasıdır. Burada gösterilen bilgiler finansal öneri teşkil etmez.
Çevrim kurları Moldova Leyi / Rus Rublesi
1 MDL4,85409 RUB
5 MDL24,27045 RUB
10 MDL48,54090 RUB
20 MDL97,08180 RUB
50 MDL242,70450 RUB
100 MDL485,40900 RUB
250 MDL1.213,52250 RUB
500 MDL2.427,04500 RUB
1000 MDL4.854,09000 RUB
2000 MDL9.708,18000 RUB
5000 MDL24.270,45000 RUB
10000 MDL48.540,90000 RUB
Çevrim kurları Rus Rublesi / Moldova Leyi
1 RUB0,20601 MDL
5 RUB1,03006 MDL
10 RUB2,06012 MDL
20 RUB4,12024 MDL
50 RUB10,30060 MDL
100 RUB20,60120 MDL
250 RUB51,50300 MDL
500 RUB103,00600 MDL
1000 RUB206,01200 MDL
2000 RUB412,02400 MDL
5000 RUB1.030,06000 MDL
10000 RUB2.060,12000 MDL