Российские рубли в гонконгские доллары

Сконвертируйте RUB в HKD по реальному обменному курсу

1000 rub
82.52 hkd

1.00000 RUB = 0.08252 HKD

Среднерыночный курс в 5:34 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса RUB к HKD

1 мин. назад 1 RUB → 0 HKD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86041.0746589.1181.457011.676520.9583518.5218
1GBP1.1622511.24905103.5811.693461.94861.1138421.5276
1USD0.930550.800608182.92751.35581.560060.8917517.2352
1INR0.01122110.009654320.012058710.01634920.01881240.01075340.207835

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из российских рублей в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for российский рубль

RUB в USD

RUB в EUR

RUB в CAD

RUB в CNY

RUB в GBP

RUB в AUD

RUB в SGD

RUB в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Российский рубль / Гонконгский доллар
1 RUB0.08252 HKD
5 RUB0.41262 HKD
10 RUB0.82524 HKD
20 RUB1.65048 HKD
50 RUB4.12621 HKD
100 RUB8.25241 HKD
250 RUB20.63103 HKD
500 RUB41.26205 HKD
1000 RUB82.52410 HKD
2000 RUB165.04820 HKD
5000 RUB412.62050 HKD
10000 RUB825.24100 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Российский рубль
100 HKD1211.77000 RUB
200 HKD2423.54000 RUB
300 HKD3635.31000 RUB
500 HKD6058.85000 RUB
1000 HKD12117.70000 RUB
2000 HKD24235.40000 RUB
2500 HKD30294.25000 RUB
3000 HKD36353.10000 RUB
4000 HKD48470.80000 RUB
5000 HKD60588.50000 RUB
10000 HKD121177.00000 RUB
20000 HKD242354.00000 RUB