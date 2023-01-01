Российские рубли в маврикийские рупии

Сконвертируйте RUB в MUR по реальному обменному курсу

1000 rub
475.92 mur

1.00000 RUB = 0.47592 MUR

Среднерыночный курс в 5:37 UTC
Отслеживайте обменный курс
Совершайте покупки за рубежом без скрытых комиссий

График изменения обменного курса RUB к MUR

1 мин. назад 1 RUB → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.860351.0746589.111.456961.676390.9584518.5201
1GBP1.1623211.2491103.5751.693471.948521.1140221.5265
1USD0.930550.800576182.921.355751.559940.891917.2336
1INR0.01122210.00965480.012059810.01635010.01881260.01075620.207834

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из российских рублей в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RUB из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RUB в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for российский рубль

RUB в USD

RUB в EUR

RUB в CAD

RUB в CNY

RUB в GBP

RUB в AUD

RUB в SGD

RUB в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Российский рубль / Маврикийская рупия
1 RUB0.47592 MUR
5 RUB2.37959 MUR
10 RUB4.75917 MUR
20 RUB9.51834 MUR
50 RUB23.79585 MUR
100 RUB47.59170 MUR
250 RUB118.97925 MUR
500 RUB237.95850 MUR
1000 RUB475.91700 MUR
2000 RUB951.83400 MUR
5000 RUB2379.58500 MUR
10000 RUB4759.17000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Российский рубль
1 MUR2.10121 RUB
5 MUR10.50605 RUB
10 MUR21.01210 RUB
20 MUR42.02420 RUB
50 MUR105.06050 RUB
100 MUR210.12100 RUB
250 MUR525.30250 RUB
500 MUR1050.60500 RUB
1000 MUR2101.21000 RUB
2000 MUR4202.42000 RUB
5000 MUR10506.05000 RUB
10000 MUR21012.10000 RUB