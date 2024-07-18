Евро в маврикийские рупии

Сконвертируйте EUR в MUR по реальному обменному курсу

1 000 eur
50 806,40 mur

€1,000 EUR = ₨50,81 MUR

Среднерыночный курс в 13:38
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1 EUR в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий53,393653,3936
Низкий50,169749,7006
В среднем51,543950,9211
Изменить1.27%0.56%
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Соотношение 1 EUR к MUR

За последние 30 дней максимальный курс EUR к MUR составил 53,3936, а минимальный — 50,1697. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 51,5439. Изменение курса EUR к MUR в процентном соотношении составило 1.27.

За последние 90 дней максимальный курс EUR к MUR составил 53,3936, а минимальный — 49,7006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 50,9211. Изменение курса EUR к MUR в процентном соотношении составило 0.56.

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Популярные валюты

 USDGBPCHFCADINRAUDJPYPLN
1 USD10,770,8841,36983,6251,485156,4953,932
1 GBP1,29811,1481,777108,5571,927203,1545,105
1 CHF1,1310,87111,54894,5711,679176,984,447
1 CAD0,7310,5630,646161,1051,085114,3512,873

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Как произвести расчет конвертации из евро в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Евро / Маврикийская рупия
1 EUR50,80640 MUR
5 EUR254,03200 MUR
10 EUR508,06400 MUR
20 EUR1 016,12800 MUR
50 EUR2 540,32000 MUR
100 EUR5 080,64000 MUR
250 EUR12 701,60000 MUR
500 EUR25 403,20000 MUR
1000 EUR50 806,40000 MUR
2000 EUR101 612,80000 MUR
5000 EUR254 032,00000 MUR
10000 EUR508 064,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Евро
1 MUR0,01968 EUR
5 MUR0,09841 EUR
10 MUR0,19683 EUR
20 MUR0,39365 EUR
50 MUR0,98413 EUR
100 MUR1,96826 EUR
250 MUR4,92065 EUR
500 MUR9,84130 EUR
1000 MUR19,68260 EUR
2000 MUR39,36520 EUR
5000 MUR98,41300 EUR
10000 MUR196,82600 EUR