Евро в маврикийские рупии
Сконвертируйте EUR в MUR по реальному обменному курсу
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|1 EUR в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|53,3936
|53,3936
|Низкий
|50,1697
|49,7006
|В среднем
|51,5439
|50,9211
|Изменить
|1.27%
|0.56%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 EUR к MUR
За последние 30 дней максимальный курс EUR к MUR составил 53,3936, а минимальный — 50,1697. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 51,5439. Изменение курса EUR к MUR в процентном соотношении составило 1.27.
За последние 90 дней максимальный курс EUR к MUR составил 53,3936, а минимальный — 49,7006. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 50,9211. Изменение курса EUR к MUR в процентном соотношении составило 0.56.
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Как произвести расчет конвертации из евро в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите EUR из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из EUR в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
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- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Маврикийская рупия
|1 EUR
|50,80640 MUR
|5 EUR
|254,03200 MUR
|10 EUR
|508,06400 MUR
|20 EUR
|1 016,12800 MUR
|50 EUR
|2 540,32000 MUR
|100 EUR
|5 080,64000 MUR
|250 EUR
|12 701,60000 MUR
|500 EUR
|25 403,20000 MUR
|1000 EUR
|50 806,40000 MUR
|2000 EUR
|101 612,80000 MUR
|5000 EUR
|254 032,00000 MUR
|10000 EUR
|508 064,00000 MUR