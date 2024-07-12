История обменного курса евро–маврикийские рупии

Обменный курс евро/маврикийские рупии сейчас составляет 50,806, отражая изменение в размере -0.486% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость евро оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -4.682% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс евро/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 53,406, и минимумом, равным 50,692, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -4.803% уменьшение стоимости.