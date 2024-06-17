اليورو إلى روبيات موريشيوس Historical Exchange Rates
Welcome to the اليورو إلى روبيات موريشيوس history summary. This is the اليورو (EUR) إلى روبيات موريشيوس (MUR) exchange rate history summary page, detailing 5 years of EUR and MUR historical data from 23-06-2019 to 23-06-2024.
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اليورو إلى روبيات موريشيوس exchange rate history
The exchange rate for اليورو إلى روبيات موريشيوس is currently ٥١٫٣٢٠ today, reflecting a 0.000% change since yesterday. Over the past week, the value of اليورو has remained relatively stable, with a 0.206% increase compared to its value 7 days ago.During the past week, the exchange rate of اليورو إلى روبيات موريشيوس has fluctuated between a high of ٥١٫٥٨٦ on 18-06-2024 and a low of ٤٩٫٩٤٢ on 17-06-2024. The largest 24-hour price movement occurred on 17-06-2024, with a 2.885% increase in value.
حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.
كيفية تحويل يورو إلى روبية موريشية
- 1
أدخل المبلغ الخاص بك
اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.
- 2
اختر عملاتك
انقر على القائمة المنسدلة لاختيار EUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.
- 3
هذا هو
سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل EUR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.
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