10 тысяч маврикийских рупий в евро
Сконвертируйте MUR в EUR по реальному обменному курсу
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|1 MUR в EUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0199
|0,0201
|Низкий
|0,0187
|0,0187
|В среднем
|0,0194
|0,0196
|Изменить
|0.74%
|-0.63%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к EUR
За последние 30 дней максимальный курс MUR к EUR составил 0,0199, а минимальный — 0,0187. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0194. Изменение курса MUR к EUR в процентном соотношении составило 0.74.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к EUR составил 0,0201, а минимальный — 0,0187. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0196. Изменение курса MUR к EUR в процентном соотношении составило -0.63.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в евро
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Евро / Маврикийская рупия
|1 EUR
|50,85310 MUR
|5 EUR
|254,26550 MUR
|10 EUR
|508,53100 MUR
|20 EUR
|1 017,06200 MUR
|50 EUR
|2 542,65500 MUR
|100 EUR
|5 085,31000 MUR
|250 EUR
|12 713,27500 MUR
|500 EUR
|25 426,55000 MUR
|1000 EUR
|50 853,10000 MUR
|2000 EUR
|101 706,20000 MUR
|5000 EUR
|254 265,50000 MUR
|10000 EUR
|508 531,00000 MUR