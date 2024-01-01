50 маврикийских рупий в евро

Сконвертируйте MUR в EUR по реальному обменному курсу

50 mur
0,98 eur

₨1,000 MUR = €0,01966 EUR

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в EURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,01990,0201
Низкий0,01870,0187
В среднем0,01940,0196
Изменить0.74%-0.63%
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Соотношение 1 MUR к EUR

За последние 30 дней максимальный курс MUR к EUR составил 0,0199, а минимальный — 0,0187. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0194. Изменение курса MUR к EUR в процентном соотношении составило 0.74.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к EUR составил 0,0201, а минимальный — 0,0187. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0196. Изменение курса MUR к EUR в процентном соотношении составило -0.63.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в евро

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и EUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в EUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в GBP

MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Евро
1 MUR0,01966 EUR
5 MUR0,09832 EUR
10 MUR0,19665 EUR
20 MUR0,39329 EUR
50 MUR0,98323 EUR
100 MUR1,96645 EUR
250 MUR4,91613 EUR
500 MUR9,83225 EUR
1000 MUR19,66450 EUR
2000 MUR39,32900 EUR
5000 MUR98,32250 EUR
10000 MUR196,64500 EUR
Обменные курсы Евро / Маврикийская рупия
1 EUR50,85310 MUR
5 EUR254,26550 MUR
10 EUR508,53100 MUR
20 EUR1 017,06200 MUR
50 EUR2 542,65500 MUR
100 EUR5 085,31000 MUR
250 EUR12 713,27500 MUR
500 EUR25 426,55000 MUR
1000 EUR50 853,10000 MUR
2000 EUR101 706,20000 MUR
5000 EUR254 265,50000 MUR
10000 EUR508 531,00000 MUR