Сингапурские доллары в маврикийские рупии

Сконвертируйте SGD в MUR по реальному обменному курсу

1 000 sgd
32 869,90 mur

1.00000 SGD = 32.86990 MUR

Среднерыночный курс в 7:9 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более чем 50 валют на одном счете

График изменения обменного курса SGD к MUR

1 мин. назад 1 SGD → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86231.073489.05461.456281.675750.957618.5151
1GBP1.1596911.2448103.2751.688821.943331.1105221.4716
1USD0.93160.803342182.9651.35671.561160.892117.249
1INR0.01122910.00968290.012053310.01635270.01881710.01075270.207907

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из сингапурских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите SGD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из SGD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for сингапурский доллар

SGD в USD

SGD в IDR

SGD в EUR

SGD в AUD

SGD в GBP

SGD в INR

SGD в CNY

SGD в MYR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Сингапурский доллар / Маврикийская рупия
1 SGD32.86990 MUR
5 SGD164.34950 MUR
10 SGD328.69900 MUR
20 SGD657.39800 MUR
50 SGD1643.49500 MUR
100 SGD3286.99000 MUR
250 SGD8217.47500 MUR
500 SGD16434.95000 MUR
1000 SGD32869.90000 MUR
2000 SGD65739.80000 MUR
5000 SGD164349.50000 MUR
10000 SGD328699.00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Сингапурский доллар
1 MUR0.03042 SGD
5 MUR0.15212 SGD
10 MUR0.30423 SGD
20 MUR0.60846 SGD
50 MUR1.52115 SGD
100 MUR3.04230 SGD
250 MUR7.60575 SGD
500 MUR15.21150 SGD
1000 MUR30.42300 SGD
2000 MUR60.84600 SGD
5000 MUR152.11500 SGD
10000 MUR304.23000 SGD