Чешские кроны в маврикийские рупии

Сконвертируйте CZK в MUR по реальному обменному курсу

Kč1,000 CZK = ₨1,969 MUR

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CZK к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 CZK в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий2,00262,0622
Низкий1,96431,9643
В среднем1,97982,0155
Изменение-1.04%-1.97%
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Соотношение 1 CZK к MUR

За последние 30 дней максимальный курс CZK к MUR составил 2,0026, а минимальный — 1,9643. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,9798. Изменение курса CZK к MUR в процентном соотношении составило -1.04.

За последние 90 дней максимальный курс CZK к MUR составил 2,0622, а минимальный — 1,9643. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 2,0155. Изменение курса CZK к MUR в процентном соотношении составило -1.97.

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Популярные валюты

 EURUSDGBPKRWPLNINRTRYCHF
1 EUR11,0720,831 498,524,32390,45736,8360,939
1 USD0,93310,7741 3984,03584,38934,3650,876
1 GBP1,2051,29211 806,155,211109,02744,3981,131
1 KRW0,0010,0010,00110,0030,060,0250,001

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Как произвести расчет конвертации из чешских крон в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CZK из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CZK в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для чешская крона

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Чешская крона / Маврикийская рупия
1 CZK1,96873 MUR
5 CZK9,84365 MUR
10 CZK19,68730 MUR
20 CZK39,37460 MUR
50 CZK98,43650 MUR
100 CZK196,87300 MUR
250 CZK492,18250 MUR
500 CZK984,36500 MUR
1000 CZK1 968,73000 MUR
2000 CZK3 937,46000 MUR
5000 CZK9 843,65000 MUR
10000 CZK19 687,30000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Чешская крона
1 MUR0,50794 CZK
5 MUR2,53972 CZK
10 MUR5,07943 CZK
20 MUR10,15886 CZK
50 MUR25,39715 CZK
100 MUR50,79430 CZK
250 MUR126,98575 CZK
500 MUR253,97150 CZK
1000 MUR507,94300 CZK
2000 MUR1 015,88600 CZK
5000 MUR2 539,71500 CZK
10000 MUR5 079,43000 CZK