История обменного курса чешская крона–маврикийские рупии

Обменный курс чешские кроны/маврикийские рупии сейчас составляет 1,969, отражая изменение в размере -0.546% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.178% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 1,990, и минимумом, равным 1,945, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.261%.