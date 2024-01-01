История обменного курса маврикийская рупия–чешские кроны

Обменный курс маврикийская рупия/чешские кроны сейчас составляет 0,496, отражая изменение в размере -0.396% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость маврикийская рупия оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 4.585% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс маврикийская рупия/чешские кроны колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 0,499, и минимумом, равным 0,474, на 13-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 5.080% увеличение стоимости.