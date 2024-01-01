毛里求斯卢比 至捷克克朗 汇率历史

今日 毛里求斯卢比 至捷克克朗 的汇率目前为 0.498，较昨日变动 0.071%。过去一周，毛里求斯卢比 的值保持相对稳定，与 7 天前的价值相比下降了 -0.916%。

过去一周，毛里求斯卢比 至捷克克朗 的汇率在 02-08-2024 的最高点 0.503 和 05-08-2024 的最低点 0.495 之间波动。最大的 24 小时价格变动发生在 05-08-2024，价值下降了 -0.670%。