20 маврикийских рупий в чешские кроны

Сконвертируйте MUR в CZK по реальному обменному курсу

20 mur
9,92 czk

₨1,000 MUR = Kč0,4960 CZK

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в CZKПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,50090,5053
Низкий0,47420,4742
В среднем0,48750,4898
Изменить2.01%-0.83%
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Соотношение 1 MUR к CZK

За последние 30 дней максимальный курс MUR к CZK составил 0,5009, а минимальный — 0,4742. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,4875. Изменение курса MUR к CZK в процентном соотношении составило 2.01.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к CZK составил 0,5053, а минимальный — 0,4742. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,4898. Изменение курса MUR к CZK в процентном соотношении составило -0.83.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в чешские кроны

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и CZK из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в CZK, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Чешская крона
1 MUR0,49597 CZK
5 MUR2,47985 CZK
10 MUR4,95969 CZK
20 MUR9,91938 CZK
50 MUR24,79845 CZK
100 MUR49,59690 CZK
250 MUR123,99225 CZK
500 MUR247,98450 CZK
1000 MUR495,96900 CZK
2000 MUR991,93800 CZK
5000 MUR2 479,84500 CZK
10000 MUR4 959,69000 CZK
Обменные курсы Чешская крона / Маврикийская рупия
1 CZK2,01625 MUR
5 CZK10,08125 MUR
10 CZK20,16250 MUR
20 CZK40,32500 MUR
50 CZK100,81250 MUR
100 CZK201,62500 MUR
250 CZK504,06250 MUR
500 CZK1 008,12500 MUR
1000 CZK2 016,25000 MUR
2000 CZK4 032,50000 MUR
5000 CZK10 081,25000 MUR
10000 CZK20 162,50000 MUR