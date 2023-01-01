Румынские леи в маврикийские рупии

Сконвертируйте RON в MUR по реальному обменному курсу

1000 ron
9759.27 mur

1.00000 RON = 9.75927 MUR

Среднерыночный курс в 5:8 UTC
Отслеживайте обменный курс
Более выгодный способ совершать покупки онлайн по всему миру

График изменения обменного курса RON к MUR

1 мин. назад 1 RON → 0 MUR
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86071.075389.15311.457411.677140.958418.5334
1GBP1.1618511.24935103.5841.693311.948611.1135121.5333
1USD0.929950.800416182.911.355351.55970.891317.2356
1INR0.01121670.009654040.012061310.01634720.01881190.01075020.207883

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из румынских леев в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите RON из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из RON в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for румынский лей

RON в USD

RON в EUR

RON в CAD

RON в AUD

RON в GBP

RON в SGD

RON в CHF

RON в INR

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Румынский лей / Маврикийская рупия
1 RON9.75927 MUR
5 RON48.79635 MUR
10 RON97.59270 MUR
20 RON195.18540 MUR
50 RON487.96350 MUR
100 RON975.92700 MUR
250 RON2439.81750 MUR
500 RON4879.63500 MUR
1000 RON9759.27000 MUR
2000 RON19518.54000 MUR
5000 RON48796.35000 MUR
10000 RON97592.70000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Румынский лей
1 MUR0.10247 RON
5 MUR0.51233 RON
10 MUR1.02467 RON
20 MUR2.04934 RON
50 MUR5.12335 RON
100 MUR10.24670 RON
250 MUR25.61675 RON
500 MUR51.23350 RON
1000 MUR102.46700 RON
2000 MUR204.93400 RON
5000 MUR512.33500 RON
10000 MUR1024.67000 RON