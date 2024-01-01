50 маврикийских рупий в румынские леи

Сконвертируйте MUR в RON по реальному обменному курсу

50 mur
4,89 ron

₨1,000 MUR = L0,09777 RON

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в RONПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,09910,1001
Низкий0,09300,0930
В среднем0,09650,0977
Изменить0.64%-0.71%
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Соотношение 1 MUR к RON

За последние 30 дней максимальный курс MUR к RON составил 0,0991, а минимальный — 0,0930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0965. Изменение курса MUR к RON в процентном соотношении составило 0.64.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к RON составил 0,1001, а минимальный — 0,0930. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0977. Изменение курса MUR к RON в процентном соотношении составило -0.71.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в румынские леи

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Румынский лей
1 MUR0,09777 RON
5 MUR0,48883 RON
10 MUR0,97765 RON
20 MUR1,95531 RON
50 MUR4,88827 RON
100 MUR9,77653 RON
250 MUR24,44133 RON
500 MUR48,88265 RON
1000 MUR97,76530 RON
2000 MUR195,53060 RON
5000 MUR488,82650 RON
10000 MUR977,65300 RON
Обменные курсы Румынский лей / Маврикийская рупия
1 RON10,22860 MUR
5 RON51,14300 MUR
10 RON102,28600 MUR
20 RON204,57200 MUR
50 RON511,43000 MUR
100 RON1 022,86000 MUR
250 RON2 557,15000 MUR
500 RON5 114,30000 MUR
1000 RON10 228,60000 MUR
2000 RON20 457,20000 MUR
5000 RON51 143,00000 MUR
10000 RON102 286,00000 MUR