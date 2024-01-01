100 маврикийских рупий в румынские леи
Сконвертируйте MUR в RON по реальному обменному курсу
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|1 MUR в RON
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0991
|0,1001
|Низкий
|0,0930
|0,0930
|В среднем
|0,0965
|0,0977
|Изменить
|0.64%
|-0.71%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к RON
За последние 30 дней максимальный курс MUR к RON составил 0,0991, а минимальный — 0,0930. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0965. Изменение курса MUR к RON в процентном соотношении составило 0.64.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к RON составил 0,1001, а минимальный — 0,0930. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0977. Изменение курса MUR к RON в процентном соотношении составило -0.71.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в румынские леи
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и RON из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в RON, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Румынский лей / Маврикийская рупия
|1 RON
|10,22860 MUR
|5 RON
|51,14300 MUR
|10 RON
|102,28600 MUR
|20 RON
|204,57200 MUR
|50 RON
|511,43000 MUR
|100 RON
|1 022,86000 MUR
|250 RON
|2 557,15000 MUR
|500 RON
|5 114,30000 MUR
|1000 RON
|10 228,60000 MUR
|2000 RON
|20 457,20000 MUR
|5000 RON
|51 143,00000 MUR
|10000 RON
|102 286,00000 MUR