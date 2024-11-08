Австралийские доллары в маврикийские рупии

Сконвертируйте AUD в MUR по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = ₨30,53 MUR

Среднерыночный курс в 19:41
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График изменения обменного курса AUD к MUR

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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MUR
1 AUD в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий31,207031,8111
Низкий30,144830,1448
В среднем30,669730,9973
Изменение-1.20%-0.01%
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Соотношение 1 AUD к MUR

За последние 30 дней максимальный курс AUD к MUR составил 31,2070, а минимальный — 30,1448. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 30,6697. Изменение курса AUD к MUR в процентном соотношении составило -1.20.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к MUR составил 31,8111, а минимальный — 30,1448. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 30,9973. Изменение курса AUD к MUR в процентном соотношении составило -0.01.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77484,3820,9331,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9581,2052,167197,2131,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,39411,798163,611,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Маврикийская рупия
1 AUD30,52720 MUR
5 AUD152,63600 MUR
10 AUD305,27200 MUR
20 AUD610,54400 MUR
50 AUD1 526,36000 MUR
100 AUD3 052,72000 MUR
250 AUD7 631,80000 MUR
500 AUD15 263,60000 MUR
1000 AUD30 527,20000 MUR
2000 AUD61 054,40000 MUR
5000 AUD152 636,00000 MUR
10000 AUD305 272,00000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Австралийский доллар
1 MUR0,03276 AUD
5 MUR0,16379 AUD
10 MUR0,32758 AUD
20 MUR0,65515 AUD
50 MUR1,63789 AUD
100 MUR3,27577 AUD
250 MUR8,18943 AUD
500 MUR16,37885 AUD
1000 MUR32,75770 AUD
2000 MUR65,51540 AUD
5000 MUR163,78850 AUD
10000 MUR327,57700 AUD