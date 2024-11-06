История обменного курса австралийский доллар–маврикийские рупии

Обменный курс австралийских доллара/маврикийские рупии сейчас составляет 30,527, отражая изменение в размере -1.496% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.253% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/маврикийские рупии колебался между максимумом, который 07-11-2024 дошел до 31,065, и минимумом, равным 30,001, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.264%.