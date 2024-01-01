20 маврикийских рупий в австралийские доллары

Сконвертируйте MUR в AUD по реальному обменному курсу

20 mur
0,64 aud

₨1,000 MUR = A$0,03201 AUD

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,03210,0330
Низкий0,03010,0301
В среднем0,03120,0319
Изменить2.03%-2.47%
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Соотношение 1 MUR к AUD

За последние 30 дней максимальный курс MUR к AUD составил 0,0321, а минимальный — 0,0301. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0312. Изменение курса MUR к AUD в процентном соотношении составило 2.03.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к AUD составил 0,0330, а минимальный — 0,0301. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0319. Изменение курса MUR к AUD в процентном соотношении составило -2.47.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Австралийский доллар
1 MUR0,03201 AUD
5 MUR0,16007 AUD
10 MUR0,32013 AUD
20 MUR0,64026 AUD
50 MUR1,60066 AUD
100 MUR3,20132 AUD
250 MUR8,00330 AUD
500 MUR16,00660 AUD
1000 MUR32,01320 AUD
2000 MUR64,02640 AUD
5000 MUR160,06600 AUD
10000 MUR320,13200 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Маврикийская рупия
1 AUD31,23710 MUR
5 AUD156,18550 MUR
10 AUD312,37100 MUR
20 AUD624,74200 MUR
50 AUD1 561,85500 MUR
100 AUD3 123,71000 MUR
250 AUD7 809,27500 MUR
500 AUD15 618,55000 MUR
1000 AUD31 237,10000 MUR
2000 AUD62 474,20000 MUR
5000 AUD156 185,50000 MUR
10000 AUD312 371,00000 MUR