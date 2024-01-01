20 маврикийских рупий в австралийские доллары
Сконвертируйте MUR в AUD по реальному обменному курсу
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|1 MUR в AUD
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|0,0321
|0,0330
|Низкий
|0,0301
|0,0301
|В среднем
|0,0312
|0,0319
|Изменить
|2.03%
|-2.47%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 MUR к AUD
За последние 30 дней максимальный курс MUR к AUD составил 0,0321, а минимальный — 0,0301. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,0312. Изменение курса MUR к AUD в процентном соотношении составило 2.03.
За последние 90 дней максимальный курс MUR к AUD составил 0,0330, а минимальный — 0,0301. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,0319. Изменение курса MUR к AUD в процентном соотношении составило -2.47.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в австралийские доллары
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Австралийский доллар / Маврикийская рупия
|1 AUD
|31,23710 MUR
|5 AUD
|156,18550 MUR
|10 AUD
|312,37100 MUR
|20 AUD
|624,74200 MUR
|50 AUD
|1 561,85500 MUR
|100 AUD
|3 123,71000 MUR
|250 AUD
|7 809,27500 MUR
|500 AUD
|15 618,55000 MUR
|1000 AUD
|31 237,10000 MUR
|2000 AUD
|62 474,20000 MUR
|5000 AUD
|156 185,50000 MUR
|10000 AUD
|312 371,00000 MUR