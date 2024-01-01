Бразильские реалы в маврикийские рупии
Сконвертируйте BRL в MUR по реальному обменному курсу
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|1 BRL в MUR
|Последние 30 дней
|Последние 90 дней
|Высокий
|9,0777
|9,2802
|Низкий
|8,2684
|8,2684
|В среднем
|8,7150
|8,9294
|Изменить
|-2.66%
|-8.31%
|Посмотреть всю историю
Соотношение 1 BRL к MUR
За последние 30 дней максимальный курс BRL к MUR составил 9,0777, а минимальный — 8,2684. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,7150. Изменение курса BRL к MUR в процентном соотношении составило -2.66.
За последние 90 дней максимальный курс BRL к MUR составил 9,2802, а минимальный — 8,2684. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,9294. Изменение курса BRL к MUR в процентном соотношении составило -8.31.
Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.
Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в маврикийские рупии
- 1
Введите необходимую сумму
Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.
- 2
Выберите исходную и целевую валюту
Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.
- 3
Вот и все
На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.
Изменить отправляемую валюту конвертера
- Австралийский доллар
- Болгарский Лев
- Бразильский реал
- Британский фунт стерлингов
- Венгерский форинт
- Гонконгский доллар
- Датская крона
- Доллар США
- Евро
- Израильский новый шекель
- Индийская рупия
- Индонезийская рупия
- Канадский доллар
- Китайский юань RMB
- Малайзийский ринггит
- Новозеландский доллар
- Норвежская крона
- Польский злотый
- Румынский лей
- Сингапурский доллар
- Турецкая лира
- Чешская крона
- Шведская крона
- Швейцарский франк
- Японская иена
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|Обменные курсы Бразильский реал / Маврикийская рупия
|1 BRL
|8,35563 MUR
|5 BRL
|41,77815 MUR
|10 BRL
|83,55630 MUR
|20 BRL
|167,11260 MUR
|50 BRL
|417,78150 MUR
|100 BRL
|835,56300 MUR
|250 BRL
|2 088,90750 MUR
|500 BRL
|4 177,81500 MUR
|1000 BRL
|8 355,63000 MUR
|2000 BRL
|16 711,26000 MUR
|5000 BRL
|41 778,15000 MUR
|10000 BRL
|83 556,30000 MUR