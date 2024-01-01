10 бразильских реалов в маврикийские рупии

Сконвертируйте BRL в MUR по реальному обменному курсу

10 brl
83,56 mur

R$1,000 BRL = ₨8,356 MUR

Среднерыночный курс в 19:02
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1 BRL в MURПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,07779,2802
Низкий8,26848,2684
В среднем8,71508,9294
Изменить-2.66%-8.31%
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Соотношение 1 BRL к MUR

За последние 30 дней максимальный курс BRL к MUR составил 9,0777, а минимальный — 8,2684. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,7150. Изменение курса BRL к MUR в процентном соотношении составило -2.66.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к MUR составил 9,2802, а минимальный — 8,2684. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 8,9294. Изменение курса BRL к MUR в процентном соотношении составило -8.31.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,0991,1851,4941,6260,96719,617
1 GBP1,18811,295108,3321,7751,9311,14923,306
1 USD0,9180,772183,6641,3711,4920,88717,999
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,215

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в маврикийские рупии

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и MUR из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в MUR, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильских реалов

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Маврикийская рупия
1 BRL8,35563 MUR
5 BRL41,77815 MUR
10 BRL83,55630 MUR
20 BRL167,11260 MUR
50 BRL417,78150 MUR
100 BRL835,56300 MUR
250 BRL2 088,90750 MUR
500 BRL4 177,81500 MUR
1000 BRL8 355,63000 MUR
2000 BRL16 711,26000 MUR
5000 BRL41 778,15000 MUR
10000 BRL83 556,30000 MUR
Обменные курсы Маврикийская рупия / Бразильский реал
1 MUR0,11968 BRL
5 MUR0,59840 BRL
10 MUR1,19680 BRL
20 MUR2,39360 BRL
50 MUR5,98400 BRL
100 MUR11,96800 BRL
250 MUR29,92000 BRL
500 MUR59,84000 BRL
1000 MUR119,68000 BRL
2000 MUR239,36000 BRL
5000 MUR598,40000 BRL
10000 MUR1 196,80000 BRL