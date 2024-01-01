100 маврикийских рупий в бразильские реалы

Сконвертируйте MUR в BRL по реальному обменному курсу

100 mur
11,98 brl

₨1,000 MUR = R$0,1198 BRL

Среднерыночный курс в 20:58
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1 MUR в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,12090,1209
Низкий0,11020,1078
В среднем0,11500,1123
Изменить5.12%9.19%
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Соотношение 1 MUR к BRL

За последние 30 дней максимальный курс MUR к BRL составил 0,1209, а минимальный — 0,1102. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,1150. Изменение курса MUR к BRL в процентном соотношении составило 5.12.

За последние 90 дней максимальный курс MUR к BRL составил 0,1209, а минимальный — 0,1078. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,1123. Изменение курса MUR к BRL в процентном соотношении составило 9.19.

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Популярные валюты

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10,7740,9191,49618,2791,3731,34583,723
1 GBP1,29111,1871,93223,6051,7731,737108,116
1 EUR1,0880,84311,62819,8931,4941,46491,116
1 AUD0,6690,5180,614112,220,9180,89955,969

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Как произвести расчет конвертации из маврикийских рупий в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите MUR из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из MUR в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для маврикийских рупий

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MUR в EUR

MUR в AUD

MUR в ZAR

MUR в CAD

MUR в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Маврикийская рупия / Бразильский реал
1 MUR0,11981 BRL
5 MUR0,59902 BRL
10 MUR1,19805 BRL
20 MUR2,39610 BRL
50 MUR5,99025 BRL
100 MUR11,98050 BRL
250 MUR29,95125 BRL
500 MUR59,90250 BRL
1000 MUR119,80500 BRL
2000 MUR239,61000 BRL
5000 MUR599,02500 BRL
10000 MUR1 198,05000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Маврикийская рупия
1 BRL8,34688 MUR
5 BRL41,73440 MUR
10 BRL83,46880 MUR
20 BRL166,93760 MUR
50 BRL417,34400 MUR
100 BRL834,68800 MUR
250 BRL2 086,72000 MUR
500 BRL4 173,44000 MUR
1000 BRL8 346,88000 MUR
2000 BRL16 693,76000 MUR
5000 BRL41 734,40000 MUR
10000 BRL83 468,80000 MUR