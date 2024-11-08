Австралийские доллары в бразильские реалы

Сконвертируйте AUD в BRL по реальному обменному курсу

A$1,000 AUD = R$3,786 BRL

Среднерыночный курс в 19:12
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График изменения обменного курса AUD к BRL

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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BRL
1 AUD в BRLПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий3,86883,8688
Низкий3,72813,6091
В среднем3,78963,7483
Изменение0.70%4.57%
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Соотношение 1 AUD к BRL

За последние 30 дней максимальный курс AUD к BRL составил 3,8688, а минимальный — 3,7281. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 3,7896. Изменение курса AUD к BRL в процентном соотношении составило 0.70.

За последние 90 дней максимальный курс AUD к BRL составил 3,8688, а минимальный — 3,6091. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 3,7483. Изменение курса AUD к BRL в процентном соотношении составило 4.57.

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Популярные валюты

 USDGBPINREURNZDJPYCADSGD
1 USD10,77584,3960,9341,679152,731,3921,328
1 GBP1,2911108,9351,2052,167197,1361,7971,715
1 INR0,0120,00910,0110,021,810,0160,016
1 EUR1,0710,8390,38411,798163,561,4911,423

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Как произвести расчет конвертации из австралийских долларов в бразильские реалы

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите AUD из выпадающего списка для исходной валюты и BRL из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из AUD в BRL, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для австралийский доллар

AUD в USD

AUD в GBP

AUD в INR

AUD в EUR

AUD в NZD

AUD в JPY

AUD в CAD

AUD в SGD

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Австралийский доллар / Бразильский реал
1 AUD3,78629 BRL
5 AUD18,93145 BRL
10 AUD37,86290 BRL
20 AUD75,72580 BRL
50 AUD189,31450 BRL
100 AUD378,62900 BRL
250 AUD946,57250 BRL
500 AUD1 893,14500 BRL
1000 AUD3 786,29000 BRL
2000 AUD7 572,58000 BRL
5000 AUD18 931,45000 BRL
10000 AUD37 862,90000 BRL
Обменные курсы Бразильский реал / Австралийский доллар
1 BRL0,26411 AUD
5 BRL1,32056 AUD
10 BRL2,64111 AUD
20 BRL5,28222 AUD
50 BRL13,20555 AUD
100 BRL26,41110 AUD
250 BRL66,02775 AUD
500 BRL132,05550 AUD
1000 BRL264,11100 AUD
2000 BRL528,22200 AUD
5000 BRL1 320,55500 AUD
10000 BRL2 641,11000 AUD