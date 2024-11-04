История обменного курса австралийский доллар–бразильские реалы

Обменный курс австралийских доллара/бразильские реалы сейчас составляет 3,786, отражая изменение в размере -0.098% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость австралийских долларов оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.646% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс австралийский доллар/бразильские реалы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,883, и минимумом, равным 3,728, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.225%.