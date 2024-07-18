1 бразильский реал в австралийские доллары

Сконвертируйте BRL в AUD по реальному обменному курсу

1 brl
0,27 aud

R$1,000 BRL = A$0,2671 AUD

Среднерыночный курс в 17:09
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1 BRL в AUDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий0,27880,3003
Низкий0,26410,2641
В среднем0,27210,2852
Изменить-3.18%-10.83%
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Соотношение 1 BRL к AUD

За последние 30 дней максимальный курс BRL к AUD составил 0,2788, а минимальный — 0,2641. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 0,2721. Изменение курса BRL к AUD в процентном соотношении составило -3.18.

За последние 90 дней максимальный курс BRL к AUD составил 0,3003, а минимальный — 0,2641. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 0,2852. Изменение курса BRL к AUD в процентном соотношении составило -10.83.

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Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1 EUR10,8421,09191,2751,4951,6230,96719,558
1 GBP1,18811,297108,4621,7761,9291,14923,241
1 USD0,9160,771183,6351,371,4880,88617,921
1 INR0,0110,0090,01210,0160,0180,0110,214

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Как произвести расчет конвертации из бразильских реалов в австралийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BRL из выпадающего списка для исходной валюты и AUD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BRL в AUD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для бразильский реал

BRL в USD

BRL в EUR

BRL в GBP

BRL в INR

BRL в JPY

BRL в RUB

BRL в AUD

BRL в ZAR

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Бразильский реал / Австралийский доллар
1 BRL0,26710 AUD
5 BRL1,33548 AUD
10 BRL2,67097 AUD
20 BRL5,34194 AUD
50 BRL13,35485 AUD
100 BRL26,70970 AUD
250 BRL66,77425 AUD
500 BRL133,54850 AUD
1000 BRL267,09700 AUD
2000 BRL534,19400 AUD
5000 BRL1 335,48500 AUD
10000 BRL2 670,97000 AUD
Обменные курсы Австралийский доллар / Бразильский реал
1 AUD3,74396 BRL
5 AUD18,71980 BRL
10 AUD37,43960 BRL
20 AUD74,87920 BRL
50 AUD187,19800 BRL
100 AUD374,39600 BRL
250 AUD935,99000 BRL
500 AUD1 871,98000 BRL
1000 AUD3 743,96000 BRL
2000 AUD7 487,92000 BRL
5000 AUD18 719,80000 BRL
10000 AUD37 439,60000 BRL