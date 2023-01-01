ريال برازيلي إلى روبية موريشية

تحويل BRL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ brl
٩٬٢١٠٫٦٩ mur

1.00000 BRL = 9.21069 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 5:14 UTC
تتبع سعر الصرف
A cheaper way to shop online internationally

BRL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MUR
Mid market rate

هل تنتظر معدل أفضل؟

ضع تنبيهاً الآن، وسوف نقول لك عندما يتحسن الأمر. ومع ملخصاتنا اليومية، لن تفوت أبداً آخر الأخبار.

أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86381.063988.4591.435411.659490.9576518.214
1GBP1.1576811.23165102.4071.661741.921151.1086521.0858
1USD0.939950.811919183.1461.34921.559820.9001517.12
1INR0.01130470.009764980.01202710.01622690.018760.01082610.205903

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for البرازيلي الحقيقي

BRL إلى USD

BRL إلى EUR

BRL إلى GBP

BRL إلى INR

BRL إلى JPY

BRL إلى RUB

BRL إلى AUD

BRL إلى ZAR

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

قارننا مع البنك الخاص بكإرسال المال مع Wise
plane
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritian Rupee
1 BRL9.21069 MUR
5 BRL46.05345 MUR
10 BRL92.10690 MUR
20 BRL184.21380 MUR
50 BRL460.53450 MUR
100 BRL921.06900 MUR
250 BRL2302.67250 MUR
500 BRL4605.34500 MUR
1000 BRL9210.69000 MUR
2000 BRL18421.38000 MUR
5000 BRL46053.45000 MUR
10000 BRL92106.90000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال البرازيلي
1 MUR0.10857 BRL
5 MUR0.54285 BRL
10 MUR1.08570 BRL
20 MUR2.17140 BRL
50 MUR5.42850 BRL
100 MUR10.85700 BRL
250 MUR27.14250 BRL
500 MUR54.28500 BRL
1000 MUR108.57000 BRL
2000 MUR217.14000 BRL
5000 MUR542.85000 BRL
10000 MUR1085.70000 BRL