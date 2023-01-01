250 ريال برازيلي إلى روبية موريشية

تحويل BRL إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

٢٥٠ brl
٢٬٢٩٦٫٩٨ mur

1.00000 BRL = 9.18792 MUR

متوسط سعر صرف السوق عند 21:0 UTC
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BRL إلى MUR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 BRL → 0 MUR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.85581.078389.15331.465731.667780.954118.3954
1GBP1.168511.25995104.1721.712651.948731.1148621.4942
1USD0.92740.793682182.67951.35931.546670.884817.0596
1INR0.01121660.009599510.012094910.01644060.01870680.01070160.206334

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل ريال برازيلي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار BRL في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل BRL الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritian Rupee
1 BRL9.18792 MUR
5 BRL45.93960 MUR
10 BRL91.87920 MUR
20 BRL183.75840 MUR
50 BRL459.39600 MUR
100 BRL918.79200 MUR
250 BRL2296.98000 MUR
500 BRL4593.96000 MUR
1000 BRL9187.92000 MUR
2000 BRL18375.84000 MUR
5000 BRL45939.60000 MUR
10000 BRL91879.20000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال البرازيلي
1 MUR0.10884 BRL
5 MUR0.54419 BRL
10 MUR1.08839 BRL
20 MUR2.17678 BRL
50 MUR5.44195 BRL
100 MUR10.88390 BRL
250 MUR27.20975 BRL
500 MUR54.41950 BRL
1000 MUR108.83900 BRL
2000 MUR217.67800 BRL
5000 MUR544.19500 BRL
10000 MUR1088.39000 BRL