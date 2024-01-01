ألف روبية موريشية إلى ريال برازيلي

تحويل MUR إلى BRL بسعر الصرف الحقيقي

1,000 mur
106.91 brl

1.00000 MUR = 0.10691 BRL

Mid-market exchange rate at 21:57
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أعلى العملات

 USDGBPEURAUDZARCADSGDINR
1 USD10.7902950.92261.5324519.11181.3561.344182.8394
1 GBP1.2653511.167471.9390924.18311.715811.70076104.821
1 EUR1.083950.85655511.661120.71621.469841.4569489.7938
1 AUD0.652550.5157070.602011112.47140.8848580.87709254.0569

حذروا من سوء أسعار الصرف. وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى ريال برازيلي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و BRL في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى BRL وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupees

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / الريال البرازيلي
1 MUR0.10691 BRL
5 MUR0.53456 BRL
10 MUR1.06911 BRL
20 MUR2.13822 BRL
50 MUR5.34555 BRL
100 MUR10.69110 BRL
250 MUR26.72775 BRL
500 MUR53.45550 BRL
1000 MUR106.91100 BRL
2000 MUR213.82200 BRL
5000 MUR534.55500 BRL
10000 MUR1069.11000 BRL
معدلات التحويل الريال البرازيلي / Mauritian Rupee
1 BRL9.35360 MUR
5 BRL46.76800 MUR
10 BRL93.53600 MUR
20 BRL187.07200 MUR
50 BRL467.68000 MUR
100 BRL935.36000 MUR
250 BRL2338.40000 MUR
500 BRL4676.80000 MUR
1000 BRL9353.60000 MUR
2000 BRL18707.20000 MUR
5000 BRL46768.00000 MUR
10000 BRL93536.00000 MUR