روبية موريشية إلى راند جنوب أفريقي

تحويل MUR إلى ZAR بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mur
٤٢٤٫٤٧ zar

1.00000 MUR = 0.42447 ZAR

متوسط سعر صرف السوق عند 22:18 UTC
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MUR إلى ZAR مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MUR → 0 ZAR
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.86741.0663588.64251.437011.661630.964618.3742
1GBP1.1528711.22935102.1921.656671.915621.1120621.1828
1USD0.937750.813438183.1271.34761.558240.9045517.2309
1INR0.01128130.009785480.012029810.01621130.01874530.01088150.207284

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روبية موريشية إلى راند جنوب أفريقي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MUR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و ZAR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MUR الحالي إلى ZAR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for Mauritian rupee

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MUR إلى ZAR

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MUR إلى INR

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل Mauritian Rupee / راند جنوب أفريقيا
1 MUR0.42447 ZAR
5 MUR2.12234 ZAR
10 MUR4.24468 ZAR
20 MUR8.48936 ZAR
50 MUR21.22340 ZAR
100 MUR42.44680 ZAR
250 MUR106.11700 ZAR
500 MUR212.23400 ZAR
1000 MUR424.46800 ZAR
2000 MUR848.93600 ZAR
5000 MUR2122.34000 ZAR
10000 MUR4244.68000 ZAR
معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mauritian Rupee
1 ZAR2.35589 MUR
5 ZAR11.77945 MUR
10 ZAR23.55890 MUR
20 ZAR47.11780 MUR
50 ZAR117.79450 MUR
100 ZAR235.58900 MUR
250 ZAR588.97250 MUR
500 ZAR1177.94500 MUR
1000 ZAR2355.89000 MUR
2000 ZAR4711.78000 MUR
5000 ZAR11779.45000 MUR
10000 ZAR23558.90000 MUR