1 راند جنوب إفريقي إلى روبية موريشية

تحويل ZAR إلى MUR بسعر الصرف الحقيقي

1 zar
2.42 mur

1.00000 ZAR = 2.42364 MUR

Mid-market exchange rate at 06:30
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أعلى العملات

 USDGBPEURXOFAUDZMWMVRMXN
1 USD10.8067770.92275612.751.5432123.25815.4617.3106
1 GBP1.239511.14384759.5041.9128128.828319.162721.4565
1 EUR1.08370.874251664.0371.6723825.204716.75418.7595
1 XOF0.001631990.001316650.0015059410.00251850.03795680.02523050.0282507

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل راند جنوب إفريقي إلى روبية موريشية

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار ZAR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و MUR في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل ZAR الحالي إلى MUR وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for راند جنوب أفريقيا

ZAR إلى USD

ZAR إلى GBP

ZAR إلى EUR

ZAR إلى XOF

ZAR إلى AUD

ZAR إلى ZMW

ZAR إلى MVR

ZAR إلى MXN

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل راند جنوب أفريقيا / Mauritian Rupee
1 ZAR2.42364 MUR
5 ZAR12.11820 MUR
10 ZAR24.23640 MUR
20 ZAR48.47280 MUR
50 ZAR121.18200 MUR
100 ZAR242.36400 MUR
250 ZAR605.91000 MUR
500 ZAR1211.82000 MUR
1000 ZAR2423.64000 MUR
2000 ZAR4847.28000 MUR
5000 ZAR12118.20000 MUR
10000 ZAR24236.40000 MUR
معدلات التحويل Mauritian Rupee / راند جنوب أفريقيا
1 MUR0.41260 ZAR
5 MUR2.06301 ZAR
10 MUR4.12602 ZAR
20 MUR8.25204 ZAR
50 MUR20.63010 ZAR
100 MUR41.26020 ZAR
250 MUR103.15050 ZAR
500 MUR206.30100 ZAR
1000 MUR412.60200 ZAR
2000 MUR825.20400 ZAR
5000 MUR2063.01000 ZAR
10000 MUR4126.02000 ZAR