روفيا جزر المالديف (MVR)

اسم العملة

روفيا جزر المالديف

رمز العملة

MVR

سعر الصرف MVR

 USDZAREURAUDCADGBPINRSGD
من MVR0.064681.220080.060760.100500.087160.052485.363840.08839
إلى MVR15.460000.8196216.458709.9500611.4727019.054500.1864311.31360

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

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