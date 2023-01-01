روفيا جزر المالديف (MVR)
اسم العملة
روفيا جزر المالديف
رمز العملة
MVR
سعر الصرف MVR
|USD
|ZAR
|EUR
|AUD
|CAD
|GBP
|INR
|SGD
|من MVR
|0.06468
|1.22008
|0.06076
|0.10050
|0.08716
|0.05248
|5.36384
|0.08839
|إلى MVR
|15.46000
|0.81962
|16.45870
|9.95006
|11.47270
|19.05450
|0.18643
|11.31360
حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.