روفيا مالديفية إلى فورنت مجري

تحويل MVR إلى HUF بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٢٣٬٥٤٢ huf

1.00000 MVR = 23.54230 HUF

متوسط سعر صرف السوق عند 22:26 UTC
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MVR إلى HUF مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 HUF
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.0663588.64251.436961.661370.9646518.3711
1GBP1.1529411.22945102.21.656751.915481.1121821.181
1USD0.937750.813372183.1271.347551.5580.904617.228
1INR0.01128130.009784690.012029810.01621070.01874240.01088210.207249

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى فورنت مجري

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و HUF في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى HUF وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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MVR إلى AUD

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MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / Hungarian Forint
1 MVR23.54230 HUF
5 MVR117.71150 HUF
10 MVR235.42300 HUF
20 MVR470.84600 HUF
50 MVR1177.11500 HUF
100 MVR2354.23000 HUF
250 MVR5885.57500 HUF
500 MVR11771.15000 HUF
1000 MVR23542.30000 HUF
2000 MVR47084.60000 HUF
5000 MVR117711.50000 HUF
10000 MVR235423.00000 HUF
معدلات التحويل Hungarian Forint / روفيا جزر المالديف
2000 HUF84.95340 MVR
5000 HUF212.38350 MVR
10000 HUF424.76700 MVR
15000 HUF637.15050 MVR
20000 HUF849.53400 MVR
30000 HUF1274.30100 MVR
40000 HUF1699.06800 MVR
50000 HUF2123.83500 MVR
60000 HUF2548.60200 MVR
100000 HUF4247.67000 MVR
150000 HUF6371.50500 MVR
200000 HUF8495.34000 MVR