روفيا مالديفية إلى دولار أمريكي

تحويل MVR إلى USD بسعر الصرف الحقيقي

1000 mvr
64.68 usd

1.00000 MVR = 0.06468 USD

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى USD مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 USD
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى دولار أمريكي

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و USD في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى USD وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

MVR إلى USD

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MVR إلى EUR

MVR إلى AUD

MVR إلى CAD

MVR إلى GBP

MVR إلى INR

MVR إلى SGD

هل تدفع البنك الخاص بك مبالغ كافية؟

وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / دولار أمريكي
1 MVR0.06468 USD
5 MVR0.32342 USD
10 MVR0.64683 USD
20 MVR1.29366 USD
50 MVR3.23415 USD
100 MVR6.46831 USD
250 MVR16.17077 USD
500 MVR32.34155 USD
1000 MVR64.68310 USD
2000 MVR129.36620 USD
5000 MVR323.41550 USD
10000 MVR646.83100 USD
معدلات التحويل دولار أمريكي / روفيا جزر المالديف
1 USD15.46000 MVR
5 USD77.30000 MVR
10 USD154.60000 MVR
20 USD309.20000 MVR
50 USD773.00000 MVR
100 USD1546.00000 MVR
250 USD3865.00000 MVR
500 USD7730.00000 MVR
1000 USD15460.00000 MVR
2000 USD30920.00000 MVR
5000 USD77300.00000 MVR
10000 USD154600.00000 MVR