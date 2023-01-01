روفيا مالديفية إلى جنيه إسترليني

تحويل MVR إلى GBP بسعر الصرف الحقيقي

١٬٠٠٠ mvr
٥٢٫٦١ gbp

1.00000 MVR = 0.05261 GBP

متوسط سعر صرف السوق عند 22:23 UTC
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MVR إلى GBP مخطط التحويل

As of 1 min ago, 1 MVR → 0 GBP
Mid market rate

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أعلى العملات

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.867351.066388.63831.436891.661290.964518.3697
1GBP1.1529411.2294102.1961.656681.91541.1120121.1795
1USD0.937750.813405183.1271.347551.5580.904517.2275
1INR0.01128180.009785090.012029810.01621070.01874240.01088090.207243

حذروا من سوء أسعار الصرف.وكثيراً ما تتحمل المصارف وموردو الخدمات التقليديون تكاليف إضافية تتقاضاها عن طريق رفع سعر الصرف. التكنولوجيا الذكية لدينا تعني أننا أكثر كفاءة - وهذا يعني أنك تحصل على معدل رائع. في كل مرة.

مقارنة أسعار الصرف

كيفية تحويل روفيا مالديفية إلى جنيه إسترليني

  • 1

    أدخل المبلغ الخاص بك

    اكتب ببساطة في المربع مقدار ما تريد تحويله.

  • 2

    اختر عملاتك

    انقر على القائمة المنسدلة لاختيار MVR في القائمة المنسدلة الأولى كعملة تريد تحويلها و GBP في الانخفاض الثاني كعملة تريد تحويلها إليها.

  • 3

    هذا هو

    سيظهر لك محول العملة الخاص بنا معدل MVR الحالي إلى GBP وكيف تغير خلال اليوم أو الأسبوع أو الشهر الماضي.

Top currency pairings for روفيا المالديفية

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وكثيرا ما تعلن المصارف عن تحويلات مجانية أو منخفضة التكلفة، ولكنها تضيف علامة مخفية إلى سعر الصرف. الحكمة تعطيك سعر الصرف الحقيقي، وسعر الصرف المتوسط، حتى تتمكن من تحقيق وفورات ضخمة في تحويلات الأموال الدولية.

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معدلات التحويل روفيا جزر المالديف / جنيه استرليني
1 MVR0.05261 GBP
5 MVR0.26307 GBP
10 MVR0.52614 GBP
20 MVR1.05227 GBP
50 MVR2.63068 GBP
100 MVR5.26135 GBP
250 MVR13.15338 GBP
500 MVR26.30675 GBP
1000 MVR52.61350 GBP
2000 MVR105.22700 GBP
5000 MVR263.06750 GBP
10000 MVR526.13500 GBP
معدلات التحويل جنيه استرليني / روفيا جزر المالديف
1 GBP19.00650 MVR
5 GBP95.03250 MVR
10 GBP190.06500 MVR
20 GBP380.13000 MVR
50 GBP950.32500 MVR
100 GBP1900.65000 MVR
250 GBP4751.62500 MVR
500 GBP9503.25000 MVR
1000 GBP19006.50000 MVR
2000 GBP38013.00000 MVR
5000 GBP95032.50000 MVR
10000 GBP190065.00000 MVR